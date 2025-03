Лео Турини о победе Льюиса Хэмилтона в спринте

Итальянская пресса знаменита склонностью драматизировать проблемы и преувеличивать успехи, описывая и то, и другое чрезвычайно эмоционально, но это вполне характерно для южного темперамента.

Лео Турини, весьма авторитетный представитель автоспортивной журналистики Апеннинского полуострова, это тоже понимает, но считает, что не надо себя сдерживать в проявлении чувств. В прошлое воскресенье он очень переживал по поводу неудачи Ferrari, его любимой команды, но сегодня у него был маленький праздник, потому что Льюис Хэмилтон подарил ему надежду.

Никогда не думал, что в моём возрасте я поднимусь среди ночи, чтобы посмотреть спринт. Но пришлось – ради Ferrari Льюиса Хэмилтона.

«Боже, храни Короля!» Впрочем, поскольку мы в Шанхае, то нужна поправка: «Боже, храни Императора!» ОК, согласен, это был всего лишь спринт.

И вообще-то я пишу эти строки перед основной квалификацией уик-энда, так что если её выиграет McLaren, то могу себе представить, как изменится настроение. Но пока Льюис доставил нам столько радости, что ему уже хочется посвятить целый роман.

Граф Монте-Кристо выступает за Ferrari. Ни ему, ни Скудерии ещё никогда не удавалось выиграть спринт. Разумеется, мне скажут, что впереди куда более важные события, но ведь пока всё складывается замечательно, и хочется, чтобы такие моменты остались в памяти. Поэтому давайте запомним и этот.

Согласен, есть проблема деградации шин, и тому, кто лидирует, несколько проще, а Ландо Норрис решает какие-то свои задачи. Но об этом предлагаю поговорить как-нибудь в следующий раз.

Что касается Леклера, то пока он заслуживает только деревянного кубка. Но о Шарле мы тоже поговорим в другой раз. А сейчас хочется завести старую песню Брюса Спрингстина о мечтах и надеждах, где есть такие строчки:

Leave behind your sorrows

Let this day be the last

Tomorrow there’ll be sunshine

And all this darkness past.

(«Оставь печали в прошлом,

Пусть это будет последний такой день,

А завтра выглянет солнце,

И вся эта тьма пройдёт»).

