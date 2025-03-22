Хаджар: Даже не верится, что у нас такая быстрая машина

Айзек Хаджар, один из главных неудачников Гран При Австралии, в этот уик-энд старается реабилитироваться, и похоже, что у дебютанта Racing Bulls получается. По крайней мере, в основной квалификации уик-энда он показал весьма достойный 7-й результат и опередил Юки Цуноду, своего более опытного напарника.

Айзек Хаджар (7-й): «Я горжусь нашей командой, и мне даже не верится, что у нас такая быстрая машина. Уже по ходу первой части квалификации я почувствовал, что она работает, как надо, и очень доволен результатом.

Однозначно, соперничать с ведущими гонщиками топ-команд на дистанции Гран При будет невозможно, но если мне удастся хорошо стартовать, то у нас будет шанс заработать очки. Именно так ставится задача, это я точно могу сказать.

Важно, что сегодня утром я получил некоторый опыт по ходу спринта и думаю, что мы достойно его провели. К тому же я получил удовольствие от борьбы с другими гонщиками. Ближе к финишу мы были способны на очень неплохой темп, хотя на этой трассе у всех были сложности из-за интенсивной деградации резины.

При этом похоже, что мы с проблемой справлялись лучше, чем другие команды середины пелотона, но думаю, что можно добиться дальнейших улучшений, и у нас уже есть кое-какие идеи, как сделать следующий шаг вперёд.

В начале квалификации мне было очень комфортно за рулём, машина отличалась прекрасным балансом, но во 2-й и 3-й сессиях направление ветра поменялоcь, и это в том числе сказалось на моих ощущениях в процессе пилотирования.

Финальная сессия была очень напряжённой, я очень рад, что боролся с парнями из топ-команд, хотя в то же время не вполне доволен моей заключительной попыткой, поскольку думаю, что можно было проехать круг ещё быстрее».

Юки Цунода (9-й): «Сегодня мы уверенно выступили в спринте, хотя это было непросто. При этом темп машины производит хорошее впечатление. Я думал, что по ходу гонки у нас будут большие сложности, но мы неплохо держались и опередили нескольких гонщиков топ-команд. Однозначно, я получил удовольствие.

Ближе к концу дистанции началась интенсивная деградация резины, чего я не ожидал, но рад, что смог выжать из машины максимум и заработать несколько очков, тем более что на прошлой неделе нам это не удалось.

Если говорить о квалификации, то я доволен тем, что обе наши машины прошли в финал, и мы отлично справились. Надо отдать должное команде и поблагодарить всех, кто работает на трассе и на базе, за приложенные усилия – они славно потрудились!

В финале квалификации у меня были сложности. Я допустил небольшую ошибку, не лучшим образом прошёл 13-й поворот, оказался за пределами трассы и не смог закончить круг. Хотя до этого момента он складывался неплохо.

Зато Айзек показал очень хороший результат и уверенно отыгрался. Мы однозначно можем претендовать на очки, нам только нужно применить правильную тактику».

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