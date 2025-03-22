Гарсия: Мы можем вылететь из высшего дивизиона. Я ожидаю реакции в воскресенье. Можем справиться с этой Украиной

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф Лиги наций против Украины.
"Мне нужно вернуть уверенность в команде. Завтра наши болельщики могут сыграть важную роль. Для нас это будет финал здесь, в Генке. Это матч, в котором мы можем вылететь из высшего дивизиона
Роль лидеров будет важной. Это также важное предназначение для них. У нас не так много времени до ответного матча, но его должно хватить, чтобы иметь возможность прибавить, как в обороне, так и в атаке”.
"Первый тайм прошел достаточно хорошо, мы контролировали игру. После перерыва мы проиграли еще несколько единоборств, а после пропущенного гола у нас не было никакой реакции. Я ожидаю реакции в воскресенье. Мы должны учиться на таких моментах.
Даже после ошибки мы должны понимать, что исправим ее как команда. Потому что мы можем справиться с этой Украиной. Но мы должны избегать таких 12 минут в будущем, когда потеряли концентрацию”, – сказал специалист.
Ответный матч пройдет 23 марта в Генке.