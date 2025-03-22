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Футбол

Гарсия: Мы можем вылететь из высшего дивизиона. Я ожидаю реакции в воскресенье. Можем справиться с этой Украиной

Гарсия: Мы можем вылететь из высшего дивизиона. Я ожидаю реакции в воскресенье. Можем справиться с этой Украиной

    • Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф Лиги наций против Украины.

    "Мне нужно вернуть уверенность в команде. Завтра наши болельщики могут сыграть важную роль. Для нас это будет финал здесь, в Генке. Это матч, в котором мы можем вылететь из высшего дивизиона

    Роль лидеров будет важной. Это также важное предназначение для них. У нас не так много времени до ответного матча, но его должно хватить, чтобы иметь возможность прибавить, как в обороне, так и в атаке”.

    "Первый тайм прошел достаточно хорошо, мы контролировали игру. После перерыва мы проиграли еще несколько единоборств, а после пропущенного гола у нас не было никакой реакции. Я ожидаю реакции в воскресенье. Мы должны учиться на таких моментах.

    Даже после ошибки мы должны понимать, что исправим ее как команда. Потому что мы можем справиться с этой Украиной. Но мы должны избегать таких 12 минут в будущем, когда потеряли концентрацию”, – сказал специалист.

    Ответный матч пройдет 23 марта в Генке.

    www.ua-football.com

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