Владимир Кличко отреагировал на смерть Джорджа Формана

22 марта 2025 года боксерский мир всколыхнула трагическая весть – на 76-м году жизни перестало биться сердце у легендарного супертяжеловеса Джорджа Формана.
На смерть «Большого Джорджа» отреагировал бывший чемпион мира украинец Владимир Кличко.
«Большой Джордж» оставил большую пустоту в мировой боксерской семье. Этот человек олицетворял все ценности, которые сделали «сладкую науку» такой уникальной.
Он написал самые яркие страницы в истории бокса и установил невероятный рекорд. Мы никогда не забудем Формана.
Искренние соболезнования его семье, друзьям и всем фанатом. Покойся с миром, чемпион», – отреагировал Кличко.