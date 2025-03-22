Владимир Кличко отреагировал на смерть Джорджа Формана

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

22 марта 2025 года боксерский мир всколыхнула трагическая весть – на 76-м году жизни перестало биться сердце у легендарного супертяжеловеса Джорджа Формана.

На смерть «Большого Джорджа» отреагировал бывший чемпион мира украинец Владимир Кличко.

«Большой Джордж» оставил большую пустоту в мировой боксерской семье. Этот человек олицетворял все ценности, которые сделали «сладкую науку» такой уникальной.

Он написал самые яркие страницы в истории бокса и установил невероятный рекорд. Мы никогда не забудем Формана.

Искренние соболезнования его семье, друзьям и всем фанатом. Покойся с миром, чемпион», – отреагировал Кличко.

sport.ua