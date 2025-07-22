Виктор ВЫХРЫСТ: «Усик может превзойти самого Мухаммеда Али»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный украинский супертяжеловес Виктор Выхрист эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о яркой победе нашего Александра Усика в бою-реванше с британцем Даниэлем Дюбуа в Лондоне, где на кону был титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

«Если честно, то Александр превзошел все мои ожидания. Я был уверен, что он возьмет верх после седьмого раунда, украинец сделал это раньше.

Вообще, создавалось впечатление, что выясняют отношения профессор и даже еще не студент. Насколько поразительным было преимущество украинца в классе.

Чувствовалось, что у Дюбуа банально нет четкого плана на бой, что он не знает, благодаря чему может создать проблемы Александру. А все потому, что Александр все делал значительно быстрее и разнообразнее. Ментальность же вообще была одной из достоинств украинца.

В Лондоне Усик доказал, что далеко оторвался от преследователей, что на таком высоком уровне может боксировать еще несколько лет. А это значит, что в случае очередного завоевания титула абсолютного чемпиона может стать №1 в истории мирового бокса. Ведь сейчас у него и прославленного Мухаммеда Али в активе по три таких титула».

Ранее звезда баскетбола двумя словами отреагировал на победу Усика над Дюбуа.

sport.ua