Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером 18 мая в Эр-Рияде пройдет мегафайт за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).

Усику принадлежат пояса WBA, WBO и IBF (а также второстепенный IBO), а Фьюри владеет титулом WBC.

15 мая в 21:00 состоялась открытая тренировка боксеров в Саудовской Аравии – Open Workout.

Усик прокомментировал тренировку Фьюри:

«Это не настоящая тренировка, это шоу. Моя тренировка настоящая», – сказал Усик.

ВИДЕО. Реакция Усика на тренировку Фьюри перед мегафайтом в Эр-Рияде

Видеозапись открытой тренировки Александра Усика и Тайсона Фьюри

sport.ua