Вечером 18 мая в Эр-Рияде пройдет мегафайт за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).
Усику принадлежат пояса WBA, WBO и IBF (а также второстепенный IBO), а Фьюри владеет титулом WBC.
15 мая в 21:00 состоялась открытая тренировка боксеров в Саудовской Аравии – Open Workout.
Усик прокомментировал тренировку Фьюри:
«Это не настоящая тренировка, это шоу. Моя тренировка настоящая», – сказал Усик.
ВИДЕО. Реакция Усика на тренировку Фьюри перед мегафайтом в Эр-Рияде
Видеозапись открытой тренировки Александра Усика и Тайсона Фьюри