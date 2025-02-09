Катмен Усика: «Александру не стоит этого делать. Это опасно»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Катмен чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика Расс Анбер не оценил идею украинца возвращаться в крузервейт.

«Не рекомендую Усику спускаться в весе. В истории было достаточно примеров, когда ты набираешь вес, поднимаешься в весовой категории и уже никогда не возвращаешься. Это опасно. Я вообще не могу вспомнить ни одного боксера, который поднялся в весе, имел большой успех, вернулся назад и имел такой же успех», – сказал Анбер.

Усик неоднократно заявлял, что хочет вернуться в крузервейт и снова стать абсолютным чемпионом мира. Ранее известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что Опетая должен стать соперником для Усика.

sport.ua