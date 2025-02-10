«Ломаченко – один из лучших в мире». Перспективный супертяж – об украинце

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Перспективный украинский боксер Богдан Миронец оценил карьеру соотечественника Василия Ломаченко, а также прокомментировал его умение на профессиональном ринге:

– Ломаченко уже не топ?

– Ну, если брать его боксерские навыки, а не какие-то взгляды и так далее, то он до сих пор один из лучших в мире. Он никогда не проигрывал в «одну калитку». Где-то спорное решение было, где-то еще что-то… Однако Ломаченко всегда выдавал качественные поединки.

Наверное, можно говорить, что пора завершать, если бы чуваку прямо голову отбили, и он на следующий поединок вышел вообще не в кондициях. То есть видно, что человек оставляет свое здоровье в ринге, и это ему в жизни ничего положительного точно не даст. Если брать кейс Ломаченко, он не выглядит таким спортсменом. Поэтому у него есть право выбирать, – считает Миронец.

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