Манама. Сачко в двух сетах проиграл в финале отборочного турнира

Украинский теннисист Виталий Сачко не сумел пробиться в основную сетку “челленджера” в Бахрейне



Манама, Бахрейн • 10-16 февраля • хард • $200,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Виталий Сачко (№384 АТР) в решающем раунде отбора уступил нейтральному теннисисту Илье Симакину (№332 АТР) – 4:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час 15 минут. За это время украинец два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки (у соперника – четыре эйса и ни одной двойной), сделал два брейка и проиграл четыре гейма подряд. Отметим, что во втором сете Сачко вел 3:1, после чего проиграл пять геймов подряд.

Виталий Сачко продолжит выступление на турнире в Бахрейне в парном разряде. Завтра Виталий и казахский теннисист Бейбит Жукаев сыграют против китайской пары Сунь Фацзин/Аоран Вонг.

btu.org.ua