Пекин. Пегула одержала волевую победу в матче с Радукану и сыграет против Костюк в 1/8 финала

На турнире WTA 1000 в Китае определилась соперница украинки



Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Джессика Пегула (США, 5) – Эмма Радукану (Великобритания, 30) 3:6, 7:6(9), 6:0

Американская теннисистка на тай-брейке второго сета уступала со счетом 2-5 и смогла совершить камбэк, отыграв три матчбола соперницы. Пегула выиграла третий из четырех матчей против Радукану, в том числе второй в этом году. Они встречались в четвертьфинале турнира в Майами.

Джессика Пегула второй год подряд дошла до 1/8 финала соревнований в Китае. В этом сезоне она третий раз сыграет в четвертом круге турниров WTA 1000. Ранее ей это удавалось в Индиан-Уэллс и Майами.

За выход в четвертьфинал американка поспорит с Мартой Костюк, которую победила в трех из четырех встреч. В марте они играли друг против друга в Майами, где Пегула выиграла в четвертом круге.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua