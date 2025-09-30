АПЛ. Эвертон – Вест Хэм 1:1. Нуну Эшпириту Санту дебютирует с ничьей

Нуну Эшпириту Санту возглавил "Вест Хэм" всего два дня назад, а уже сегодня ему пришлось ехать в Ливерпуль на встречу с "Эвертоном". Задача была лишь одна — попытаться заработать такие драгоценные для лондонцев очки. Что ж, с задачей португалец справился.

Несмотря на непростую неделю на выезде, форма "Эвертона" на новой домашней арене добавляла уверенности команде Дэвида Мойеса. Так что по праву хозяев они взяли инициативу в этом матче в свои руки. Впрочем, первые удары Бету и Илиман Ндияе не создали больших проблем для Альфонса Ареолы, однако это было лишь вопросом времени. Хозяева открыли счет уже на 20-й минуте, когда Джеймс Гарнер во время продолжения атаки "Эвертона" после неудачного углового навесил мяч в штрафную гостей, где Майкл Кин, оставшийся без опеки, идеально пробил головой мимо вратаря лондонцев. Это был уже восьмой пропущенный гол "Вест Хэма" после стандартов в этом сезоне.

Ближе к окончанию тайма Кирнан Дьюсбери-Холл был близок к тому, чтобы удвоить преимущество "ирисок", но его удар головой пролетел рядом со штангой. Перед перерывом "молотобойцы" начали понемногу приходить в себя. Возможно, второй тайм будет более позитивным для них?

В то же время хозяева понимали, что для уверенности им нужен второй гол. И на старте второй половины моменты для этого имели Идрисса Гуйе и Джеймс Гарнер, но забить им не удалось. Воспользовавшись неудачами соперника, гости начали прибавлять. Сначала Пикфорд спасал свои ворота после удара от Саммервилля, а через несколько минут Нуну Эшпириту Санту уже праздновал первый гол своей новой команды. Левый защитник лондонцев Диуф прорвался по правому флангу и навесил в штрафную, а Джаррод Боуэн подобрал мяч и невероятным ударом с левой отправил его в сетку ворот "Эвертона". Таким образом англичанин стал первым игроком вражеской команды, который забил на новом "Хилл Дикинсон Стэдиум".

Наставник гостей призвал команду продолжать давить на соперника, но следующий удар Боуэна уже не был результативным. Хозяева становились все более нервными, что, например, вылилось в желтую для Виталия Миколенко за удар Пакета локтем, но "Вест Хэму" не хватило хладнокровия в штрафной, чтобы вырвать победу в дебютном матче Санту.

"Эвертон" хоть и не победил, но сохранил свою беспроигрышную серию на домашней арене. После шести туров "ириски" занимают 9 место, имея на своем счету 8 очков. "Вест Хэм" пока остается в зоне вылета, но уже с 4 баллами.

Английская Премьер-лига. 6-й тур.

Стадион: "Хилл Дикинсон Стэдиум" (Ливерпуль)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Эвертон" – "Вест Хэм" 1:1

Голы: Кин (19) – Боуэн (65)

"Эвертон": Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко — Гарнер, Гуйе — Ндияе (Диблинг, 81), Дьюсбери-Холл, Грилиш — Бету (Барри, 69)

"Вест Хэм": Ареола — Уокер-Питерс, Мавропанос, Килман, Диуф — Фернандеш, Магасса (Поттс, 59) — Боуэн, Пакета (Игор, 90+4), Саммервилль (Гильерме, 77) — Фюлькрюг (Ирвинг, 90+4)

Предупреждения: Тарковски (24), Миколенко (88), Дьюсбери-Холл (90+1) – Уокер-Питерс (33), Магасса (49), Килман (64), Мавропанос (82)

www.ua-football.com