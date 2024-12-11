Раньери дал важный совет Довбику

Наставник римской «Ромы» Клаудио Раньери сообщил, как идет восстановление украинского форварда Артема Довбика, который пропустил игру чемпионата Италии против «Лечче» (4:1).

Он заявил, что Довбика ослабили грим и травмы, но он должен вернуться в хорошую физическую форму.

«Я показал ему это, и он сам должен быть готов к этому. Теперь он должен вернуться на 100%, потому что игрок с его физическими данными, если не в хорошей форме, не может показывать лучшие результаты. Потом, когда мы узнаем его лучше, он выиграет от повышения самооценки команды», – цитирует Раньери il Romanista.

Напомним, следующую игру римляне проведет против португальской «Браги» в Лиге Европы. Поединок пройдет 12 декабря.