ATP назвала имя лучшего тренера 2024 года

Ассоциация теннисистов профессионало подводит итоги завершившегося сезона



Наставник американца Тэйлора Фритца Майкл Расселл занял первое место в голосовании среди тренеров в номинации “Тренер года”.

“Это впечатляюще. Для меня это большая честь быть избранным моими колегами по ATP-туру. Все мы усердно работаем вне поля зрения и проводим много часов с игроками, чтобы они были в наилучшей позиции и чтобы максимизировать их талант. Поэтому мне очень приятно, что меня отметили. Я очень горжусь этой наградой”.

Под руководством Расселла Фритц в этом году дошёл до своего первого финала на уровне Grand Slam (US Open), сыграл в решающем матче на Итоговом турнире сезона и выиграл титулы ATP 250 в Делрей-Бич и Истборне.

Также в прошлом месяце Тэйлор обновил свой личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на четвёртое место. В последний раз представитель США завершал сезон так высоко в 2006 году, когда Джеймс Блейк также находился на четвёртой позиции.

Отметим, что Майкл Расселл начал работать с Тэйлором Фритцем в конце 2021 года. В 2022 году американец выиграл свой дебютный титул ATP Masters 1000 (в Индиан-Уэллс) и впервые вошёл в топ-10 мирового рейтинга.



Фото: Getty Images.

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