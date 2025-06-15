Лондон. Анисимова победила пятую ракетку мира в полуфинале, Мария обыграла чемпионку Australian Open

На турнире WTA 500 в Великобритании состоялись полуфинальные матчи



Лондон, Великобритания • 9-15 июня • трава • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Аманда Анисимова (США, 8) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) 6:2, 4:6, 6:4

Татьяна Мария (Германия, Q) – Мэдисон Кис (США, 2) 6:3, 7:6(3)

Аманда Анисимова (№15 WTA) впервые за три встречи смогла обыграть Чжэн Циньвэнь и одержала свою пятую победу над соперницей из топ-5. Американка шестой раз в карьере вышла в финал на уровне Тура и попробует выиграть четвертый титул. Ранее она не доходила до этой стадии соревнований на траве. В этом году Анисимова стала чемпионкой на турнире WTA 1000 в Дохе.

Татьяна Мария (№86 WTA) записала в свой актив шестую победу в матчах против теннисисток из топ-10 и первую с июля 2022 года. 37-летняя немка сыграет четвертый финал в рамках Тура – она дважды становилась победительницей на грунтовых кортах турнира WTA 250 в Боготе (2022, 2023) и на турнире WTA 250 на Майорке (2018), который проводился на траве.

Анисимова и Мария ранее встречались один раз: в 2018 году немецкая теннисистка была сильнее американки в квалификации турнира WTA 1000 в Пекине.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua