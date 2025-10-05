Алекс де Минор – об условиях в Шанхае: “Мячи становятся тяжелыми уже после нескольких геймов, а скорость корта очень низкая”

Австралиец Алекс де Минор пообщался с медиа после выхода в третий круг «Мастерса» в Шанхае



Седьмая ракетка мира Алекс де Минор впервые с 2018 года вышел в третий круг шанхайского «Мастерса». Во втором раунде австралиец в двух сетах обыграл аргентинца Камило Уго Карабелли.

– Алекс, расскажите об условиях в которых проходил матч.

– Сегодня были сложные условия, очень медленные. Они совсем другие, чем те, на которых мы играли до этого. Играть в таких условиях никогда не бывает легко. Это всегда опасные матчи. Я доволен, как справился с ситуацией, и рад, что смог провести хороший матч в действительно непростых условиях.

– Кажется, что корты здесь значительно медленнее обычного. Как это ощущается?

– Да, это самые медленные условия, на которых я играл в туре. Мячи становятся тяжелыми уже после нескольких геймов, а скорость корта очень низкая. К тому же здесь значительно медленнее, чем на кортах на открытом воздухе, и это было шоком для организма. Но ничего не поделаешь. Надо приспосабливаться и находить способ побеждать. Хорошо, что мне удалось это сделать.

– И еще об условиях: здесь очень тепло, почти как в США летом, хотя сейчас октябрь. Как вы к этому относитесь?

– Да, очень похоже на Штаты. Я даже использую тот же подход, что и в Вашингтоне: беру много сменной одежды, у меня четыре пары обуви. Это одно из немногих мест, где мои ноги потеют очень сильно, обувь становится мокрой и я делаю ими лужи на корте. Это не совсем нормально для меня. Такое случалось в Вашингтоне, и теперь здесь. Самое важное – быть готовым к таким условиям: иметь достаточно экипировки, следить за питанием и уровнем воды в организме и правильно восстанавливаться.

– Это ваша 48-я победа в сезоне – лучший результат в вашей карьере и для австралийца с 2004 года в целом. Есть ли в мыслях цель дойти до 50 побед?

– Я доволен собой. Это большое достижение, демонстрирующее стабильность. Чувствую, что мог бы установить этот рекорд и в прошлом году, если бы не травма. Но в этом году я смог показать стабильность неделю за неделей, и я горжусь своими усилиями. Конечно, еще много тенниса впереди, поэтому хочу продолжать добавлять победы. Просто делаю свое дело, работаю, сохраняю уверенность и двигаюсь вперед.



– Если говорить о Турине, можно ли сказать, что вы уверенно попадаете туда?

– Моя цель – смотреть на каждый матч отдельно. Впереди еще много турниров, может случиться что угодно. Пока что я должен сосредоточиться только на себе. Если я буду выигрывать до конца сезона, гарантирую себе место в Турине. Все зависит от меня – нужно выходить на корт, показывать результаты и не слишком думать о других игроках.

– На прошлой неделе вы провели отличный матч с Янником Синнером, выиграв у него сет впервые за долгое время. Это всегда был для вас «неудобный соперник». Каковы ваши выводы?

– В своей карьере я делаю то же самое – стараюсь постоянно совершенствоваться. Я еще не достиг своего пика и знаю, что могу еще больше. Это был отличный матч со многими возможностями. У меня было много брейк-поинтов, но Янник невероятно подавал именно в эти моменты, не оставляя шансов. Было несколько моментов с плохой игрой с моей стороны, и это стоило мне третьего сета. Но я продолжаю выходить на корт, доказывать скептикам обратное и верю, что еще многое могу показать.

– Вы уже успели потренироваться на новом тренировочном корте, где было много болельщиков. Как вам этот опыт?

– Это очень хороший корт. Вчера я имел возможность потренироваться там с соотечественником Ринки Хиджикатой – это было весело, и там царила прекрасная атмосфера. Когда ты в Китае, всегда чувствуешь невероятную поддержку. Местные болельщики замечательные – они благодарны, они любят теннис, и для меня всегда большое удовольствие играть перед ними.

Следующий соперник Алекса де Минора – поляк Камил Майхжак, который дебютирует на стадии третьего круга турнира АТР 1000.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua