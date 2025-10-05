Гонщики Williams дисквалифицированы

Стюарды Гран При Сингапура дисквалифицировали гонщиков Williams Алекса Элбона и Карлоса Сайнса, исключив из протокола квалификации, за несоответствие машин техническому регламенту.

Инспекция после квалификации выявила, что DRS на обеих машинах Williams открывалась шире допустимых по регламенту 85 миллиметров, что является нарушением статьи 3.10.10 g. В британской команде признали нарушение.

Кроме того, стюарды отдельными решениями допустили Алекса Элбона и Карлоса Сайнса на старт Гран При Сингапура.

