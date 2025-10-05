Бывшая звезда бокса: «Усик легенда? Это шутка? Посмотрите, что он сделал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тимоти Брэдли

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли рассказал, почему Александра Усика не стоит считать легендарным боксером.

«Усик легенда? Вы шутите? То, что он победил двух лучших боксеров-тяжеловесов этой эпохи, не делает его лучшим бойцом всех времен. Он дрался с 5 парнями в тяжелом весе. Он провел только 23 боя. Вам всем нужно остановиться», – сказал Брэдли.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис назвал место Александра Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов в истории.

