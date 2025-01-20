ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в хевивейте Тайсон Фьюри дал небольшое интервью The Ring и назвал самого важного человека в его жизни.

«За свои 36 лет жизни я понял только одно – никогда не нужно угождать другим. Только один человек может повлиять на мою жизнь – это моя жена. Пэрис является самым важным человеком в моей жизни. Вот и все. Все остальные, кроме жены, не так важны», – сказал Фьюри.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua