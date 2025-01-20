Жак Вильнёв: Перес никогда не вернётся в Формулу 1

После увольнения из Red Bull Racing Серхио Перес заявил, что в ближайшие шесть месяцев определится с дальнейшими планами. Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв советует мексиканскому гонщику не пытаться вернуться в Формулу 1.

Жак Вильнёв: «Серхио Перес должен взять денежную компенсацию [за досрочное расторжение контракта] и наслаждаться жизнью. Для него Формула 1 закончилась. Он никогда не вернётся.

На самом деле его карьера должна была закончиться ещё несколько лет назад, но его взяли в Red Bull. Это решение зажгло в нём искру и позволило несколько лет выступать на уровне, который намного превышал его возможности. Но сейчас и это закончилось».

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