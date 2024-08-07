На Нюрбургринге идёт расследование серьёзного инцидента

Автоспорт – дело весьма небезопасное, это общеизвестно, но происшествия, которые происходят на гонках, бывают разные. Немецкое издание Auto Motor und Sport сообщило, что число пострадавших от взрыва баллона со сжатым воздухом в боксах Нюрбургринга, достигло 29, причём некоторые люди остаются в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл в минувшую пятницу, вечером 2 августа, когда команды, выступающие в национальной серии ADAC NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie, т.е. «серии гонок на выносливость, проходящих на Нюрбургринге), готовились к очередной гонке на «Северной петле». В боксах №27 произошёл взрыв, и изначально сообщалось о 22-х пострадавших.

В четырёх случаях травмы носили весьма серьёзный характер, но в понедельник подтвердилось, что ни в одном из них угрозы жизни всё-таки нет. Однако медицинская помощь требуется уже почти трём десяткам человек: семеро обратились за ней спустя какое-то время, уже когда оправились от первичного потрясения, но они получили лишь небольшие травмы.

Расследование инцидента продолжается, его причины выясняются. Кстати, после срочных мер по ликвидации последствий ЧП, организаторы соревнований провели совещания со всеми командами, и гонка в минувший уик-энд всё-таки состоялась, хотя на старт вышли не все команды.

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