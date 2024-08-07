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Теннис

Ига Швёнтек первой квалифицировалась на Итоговый турнир сезона

Польская теннисистка четвёртый год подряд выступит на турнире WTA Finals

Ига Швёнтек первой квалифицировалась на Итоговый турнир сезона

Первая ракетка мира Ига Швёнтек гарантировала себе участие на соревнованиях сильнейших теннисисток сезона.

В этом году полька выиграла четыре титула WTA 1000 (в Дохе, Индиан-Уэллс, Мадриде и Риме), а также стала чемпионкой на Ролан Гаррос.

Напомним, что Швёнтек является действующей чемпионкой Итогового турнира, который в прошлом году проходил в Мексике. С этого сезона по 2026 год включительно соревнования будет принимать Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Дата проведения WTA Finals в этом году – 2-9 ноября.

btu.org.ua

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