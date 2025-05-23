Юлия Стародубцева – о волевой победе во втором круге квалификации Ролан Гаррос: “Первый сет хочу просто забыть, как страшный сон”

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева прокомментировала изданию “Чемпион” свою победу во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Франции



О матче против Тамары Зиданшек

“Это был хороший поединок. Зиданшек – уже сформированная теннисистка, стабильная, опытная. Перед матчем я почти ничего о ней не знала, полагалась на анализ моего тренера, который просматривал ее предыдущие игры. Но что с ней произошло во время нашей встречи – трудно сказать.

Помогла ли мне длительная пауза на дождь? Да, очень. Я смогла перезагрузиться и выйти с более стабильным теннисом. Удалось уменьшить количество невынужденных ошибок, и, в общем, свою игру могу назвать близкой к идеальной – по крайней мере, во второй части матча. А вот первый сет хочу просто забыть, как страшный сон.

Во второй партии мячи наконец-то начали попадать в корт, и это вернуло мне уверенность. При счете 3:1 в третьем сете Зиданшек сыграла отличный гейм – это стало неожиданностью. Было бы лучше на следующий день начинать с 4:1, но в итоге всё сложилось наилучшим образом.

О своей сопернице по финалу квалификации чешской теннисистке Саре Бейлек

” Знаю о ней немного. Мы лишь раз тренировались вместе. Она левша, и у нас уже есть тактический план. Теперь главное – реализовать его на корте. Не так, как вчера в первой части матча с Зиданшек. Третий раунд – это финал, здесь нет простых игр, поэтому надо быть максимально собранной”.

Поединок Юлии Стародубцевой и Сары Бейлек состоится сегодня 23 мая. Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча.



Фото: Corinne Dubreuil / FFT.

btu.org.ua