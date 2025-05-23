Хельмут Марко: У Макса есть шансы на титул

Консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что у Макса Ферстаппена в этом году есть шансы на чемпионский титул, но он должен выиграть как минимум пять или шесть гонок, а дальше всё зависит от соперников…

Хельмут Марко: «Ферстаппену нужно одержать пять или шесть побед, чтобы претендовать на титул, но сделать это будет очень непросто, ведь в McLaren доказали, что их машина эффективна на любой трассе, с любыми шинами, при любой погоде.

Все должно сложиться и сработать, чтобы у нас появился шанс. Но я надеюсь, что Ландо Норрис снова начнет побеждать, отбирая очки у напарника по McLaren Оскара Пиастри. Мы должны этим воспользоваться.

Мы ведём борьбу с обоими гонщиками McLaren, для нас неважно, кто быстрее в данный момент в конкретном Гран При. В Имоле Ландо Норрис был быстрее. Они чередуются, и нам это помогает.

Для нас всё совершенно ясно, у нас Макс – очевидный первый номер, всё сосредоточено на нем, а у McLaren два гонщика, которые в целом одинаково быстры. Чем больше они чередуются, чем больше очков делят на двоих, тем лучше для нас».

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