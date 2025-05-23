БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение

Getty Images/Global Images Ukraine. Майрис Бриедис

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейта – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«У Усика было много тяжелых боев, ему можно уже строить памятник. Для чего ему драться с Дуюба? Это или жадность или неумение остановиться, что может привести к разрушению домика, который он строил еще со времен Олимпиады. Дюбуа – голодный, молодой, на пике, он нокаутирует людей. Реванш из Дюбуа – это самая большая ошибка Усика», – сказал Бриедис.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua