Возвращение Неймара роли не сыграло. Сантос вылетел из Кубка Бразилии от команды из второй лиги

"Сантос" покинул Кубок Бразилии по итогам противостояния с представителем второго дивизиона страны "КРБ".

После ничьи в первом матче (1:1) команды сновь не выявили победителя во второй игре (0:0), но в серии пенальти сильнее оказался соперник "рыб" – 5:4.

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Звездный вингер "Сантоса" Неймар вышел на поле с замены на 66-й минуте, и реализовал один из одиннадцатиметровых.

До этого 33-летний Неймар пропустил шесть поединков своего клуба из-за травмы подколенного сухожилия.

Кубок Бразилии. 1/16 финала

КРБ – Сантос – 0:0 (5:4 по пенальти)

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