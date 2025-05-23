Возвращение Неймара роли не сыграло. Сантос вылетел из Кубка Бразилии от команды из второй лиги

"Сантос" покинул Кубок Бразилии по итогам противостояния с представителем второго дивизиона страны "КРБ".
После ничьи в первом матче (1:1) команды сновь не выявили победителя во второй игре (0:0), но в серии пенальти сильнее оказался соперник "рыб" – 5:4.
Звездный вингер "Сантоса" Неймар вышел на поле с замены на 66-й минуте, и реализовал один из одиннадцатиметровых.
До этого 33-летний Неймар пропустил шесть поединков своего клуба из-за травмы подколенного сухожилия.
Кубок Бразилии. 1/16 финала
КРБ – Сантос – 0:0 (5:4 по пенальти)