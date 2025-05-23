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Футбол

Возвращение Неймара роли не сыграло. Сантос вылетел из Кубка Бразилии от команды из второй лиги

Возвращение Неймара роли не сыграло. Сантос вылетел из Кубка Бразилии от команды из второй лиги

    • "Сантос" покинул Кубок Бразилии по итогам противостояния с представителем второго дивизиона страны "КРБ".

    После ничьи в первом матче (1:1) команды сновь не выявили победителя во второй игре (0:0), но в серии пенальти сильнее оказался соперник "рыб" – 5:4.

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    • Звездный вингер "Сантоса" Неймар вышел на поле с замены на 66-й минуте, и реализовал один из одиннадцатиметровых.

    До этого 33-летний Неймар пропустил шесть поединков своего клуба из-за травмы подколенного сухожилия.

    Кубок Бразилии. 1/16 финала

    КРБ – Сантос – 0:0 (5:4 по пенальти)

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