Сокол заключил контракт с экс-нападающим Кременчуга и Шторма

Фото Оксаны Васильевой. Святослав Тимченко в матче против «Сокола»

Старейший украинский хоккейный клуб «Сокол», который в предыдущем чемпионате завоевал бронзу национального первенства, продолжает демонстрировать активность на старте межсезонья-2025. 23-летний нападающий Святослав Тимченко – уже третий новичок киевской команды.

Святослав перебирается в ряды «Сокола» из Одессы. В составе «Шторма» он завершал чемпионат Украины-2024/25 после того, как стал частью обмена на голкипера Эдуарда Захарченко в «Кременчуг».

Святослав Тимченко – харьковчанин, сын именитого в прошлом нападающего национальной команды Украины Олега Тимченко, который значительную часть карьеры провел в одном звене с нынешним наставником «Сокола» Олегом Шафаренко. В юности вместе с папой Святослав перебрался в Херсон, где в составе «Днепра» стал в 2017-м чемпионом Украины U16, а через год завоевал серебро чемпионата Украины U20.

Тогда же, в 2018 году Тимченко-младший дебютировал за «щук» во взрослом чемпионате Украины, провел за команду три полноценных сезона и приложился до завоевания серебра в 2019-м и бронзы в 2020-м.

Начав в «Днепре» и сезон-2020/21, завершал его Святослав уже в рядах «Мариуполя», с которым противостоял «Соколу» в четвертьфинале плей-офф. Следующий чемпионат Тимченко отыграл за «Краматорск», а затем два с половиной сезона в условиях полномасштабной войны выступал за «Кременчуг», с которым дважды добывал серебряные награды. Кременчугская эпопея завершилась обменом в Одессу в январе 2025 года.

Напомним, что ранее «Сокол» сообщил о подписании нападающих «Днепра» и «Киев Кэпиталз».

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sport.ua