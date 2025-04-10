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Футбол

Рейнджерс – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Рейнджерс – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    • В первом матче 1/4 финала Лиги Европы "Атлетик" из Бильбао посетит Глазго, где сыграет с местным "Рейнджерсом". А победитель этой пары сыграет в полуфинале против "Лиона" или "Манчестер Юнайтед".

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    • Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 10-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

    Рейнджерс – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

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    Трансляция матча

    Рейнджерс – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Рейнджерс – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Рейнджерс – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    В эфире

    Рейнджерс – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Трансляція матчу “Рейнджерс” – “Атлетік” Смотреть трансляцию

    Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

    www.ua-football.com

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