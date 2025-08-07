Беньямин Шешко подписал контракт с Манчестер Юнайтед

Словенский нападающий Беньямин Шешко, выступавший за «РБ Лейпциг», станет новым игроком английского клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает известный спортивный журналист Фабрицио Романо. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Сумма трансфера, по данным источников, составит 76,5 миллионов евро, плюс 8,5 миллионов евро бонусами, что в сумме дает 85 миллионов евро. Соглашение между футболистом и клубом будет рассчитано на 5 лет. Сам Шешко высказывал желание перейти только в «Манчестер Юнайтед», не рассматривая другие предложения.

В минувшем сезоне на клубном уровне Беньямин Шешко провел 45 матчей в разных турнирах, за которые забил 21 мяч и отдал 6 голевых передач, продемонстрировав отличные игровые качества.

