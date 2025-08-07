«Металлист 1925» отправил 6 игроков в аренду

Футбольный клуб «Металлист 1925» официально объявил о том, что шесть игроков были отправлены в аренду. Клуб УПЛ решился на этот шаг, чтобы дать игрокам возможность получить практику в других командах, в том числе в клубах УПЛ, Первой и Второй лиги. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Защитник Евгений Пасич, один из ключевых игроков обороны, продолжит свою карьеру в киевской «Оболони» до конца текущего года. Полузащитник Денис Нагнойный отправляется в команду «Кудровка» на срок до конца сезона.

Вратарь Максим Коваленко и молодой нападающий юношеской команды Даниил Пилипчук отправились в перволиговый клуб «Пробой», где смогут получать больше игрового времени.

Также в аренду были отправлены Александр Смитюх и Даниил Костыря. Эти игроки будут выступать за команду из Второй лиги — «Локомотив».

Цель аренды

Перемещения игроков в аренду — это стратегический шаг клуба для того, чтобы дать футболистам возможность развиваться, получать практику в матчах более низкого уровня, а затем вернуться в команду с новым опытом и улучшенными навыками. Эта практика позволяет клубу расширять свою основу, улучшать состав и давать игрокам шанс проявить себя в новых условиях.

