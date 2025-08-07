Connect with us
ПСЖ и Борнмут договорились о трансфере Забарного
Футбол

ПСЖ и Борнмут согласовали сумму трансфера Забарного.

ПСЖ и Борнмут согласовали сумму трансфера Ильи Забарного в 63 миллиона евро. Детали бонусов еще обсуждаются, сделка почти завершена.

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» продолжает проявлять интерес к украинскому защитнику Илье Забарному, который сейчас выступает за английский «Борнмут». Согласно информации британского журналиста Алекса Крука, клубы договорились о фиксированной сумме трансфера, которая составит 63 миллиона евро. На данный момент продолжаются обсуждения условий бонусов, которые будут прописаны в контракте игрока. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Забарный провел успешный сезон в клубе и на международной арене, что способствовало его высокой рыночной стоимости. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 42 миллиона евро. Эти данные подтверждают интерес со стороны таких крупных клубов, как ПСЖ, к футболисту, который может стать важным элементом обороны парижан.

На данный момент остаются только формальности в завершении сделки, и ожидается, что после подписания контракта Забарный продолжит свою карьеру в одном из самых сильных клубов Европы.

Напомним, мы также писали о том, что Челси выручил более 200 млн фунтов.

