Виталий Пономарь сыграет за «Новоукраинку» в Кубке Украины

В 35 лет опытный форвард Виталий Пономарь, который зарекомендовал себя в Украине, готов усилить команду «Новоукраинка» из Кировоградской области в Кубке Украины. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Как сообщает Sport.ua, Пономарь, который ранее играл за такие клубы, как «Александрия» (где стал четвертым бомбардиром клуба в УПЛ с 15 голами) и «Металлист 1925», подтвердил свою готовность помочь «Новоукраинке». В последний раз он играл на профессиональном уровне в августе 2023 года за «Диназ» в Первой лиге.

На счету форварда 373 матча и 79 забитых голов в профессиональных турнирах. В сезоне 2018/19 он вместе с командой «Александрия» завоевал бронзовые медали в УПЛ.

Особое внимание стоит уделить и другим игрокам, которые будут дебютировать в Кубке Украины. Среди них – 46-летний центральный защитник Александр Тарасенко, который успел поиграть за клубы, такие как «Николаев», «ИгроСервис», «Александрию» и «Нефтяник-Укрнафта» в Первой лиге.

Напомним, мы также писали о том, что Металлист 1925 отправил 6 игроков в аренду.