Голкипер Ференцвароша – о победе над Динамо: Забили гол, а затем и еще несколько

Фото: UA-Футбол/ Автор – Олександр Приходько

Голкипер венгерского "Ференцвароша" Денеш Дибус прокомментировал победу над киевским "Динамо" (4:0) в 4-м туре Лиги Европы.

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"Это была очень хорошая игра. Даже в начале матча мы владели инициативой на поле. Однако "Динамо" могло нас наказать за ошибки в защите. После удаления мы начали чувствовать преимущество.

Во втором тайме нужно было сконцентрироваться на атакующих действиях. Нам это удалось. Забили гол, а затем и еще несколько. Получилась очень хорошая победа", – сказал Дибус.