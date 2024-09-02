Пеллегрини – о пенальти в ворота Бетиса в матче с Реалом: Винисиус нырнул после проброса мяча

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Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини высказался о поражении в матче с мадридским "Реалом" (0:2), раскритиковав работу арбитра в моменте с назначением пенальти на Винисиусе Жуниоре.

"Я думаю, мы провели хорошую игру. Мы играли так, как хотели, против великой команды на их стадионе, мы знали, что они переживают сложный момент, и старались играть на равных.

У нас были шансы, потом случился гол Мбаппе, вмешательство ВАР при назначении пенальти, в котором Винисиус нырнул после проброса мяча. В итоге матч сложился в пользу "Реала". Я доволен тем, что сделала команда, но мы должны продолжать совершенствоваться.

У нас было время, чтобы сравнять счет. Этот же судья подходил к ВАР, чтобы посмотреть пенальти на Ассане Диао, и решил, что это не пенальти. Теперь он решил, что пенальти был. "Реал" выиграл, и больше не нужно об этом думать", – приводит слова чилийца AS.