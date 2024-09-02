US Open. Бадоса во второй раз сыграет в четвертьфинале “мэйджора”, Чжэн Циньвэнь победила Векич в повторе олимпийского финала

В женской сетке Открытого чемпионата США определились первые участницы четвертьфиналов
Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000
Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Паула Бадоса (Испания, 26) – Ван Яфань (Китай) 6:1, 6:2
Эмма Наварро (США, 13) – Коко Гауфф (США, 3) 6:3, 4:6, 6:3
Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) – Донна Векич (Хорватия, 24) 7:6(2), 4:6, 6:2
Арина Соболенко (-, 2) – Элизе Мертенс (Бельгия, 33) 6:2, 6:4
Паула Бадоса сравняла счёт в очных встречах с Ван Яфань, которой проиграла в 2019 году в четвертьфинале турнира WTA 250 в Сеуле. Испанка в пятый раз играет в основной сетке US Open и впервые вышла в четвертьфинал. Для неё это будет второй такой матч на турнирах Grand Slam: в 2021 году Паула дошла до данной стадии на Ролан Гаррос. За последние 26 лет Бадоса стала только второй испанкой в четвертьфинале US Open. До неё это удавалось Карле Суарес Наварро в 2013 и 2018 годах.
Чжэн Циньвэнь одержала третью победу подряд в четырёх матчах против Донны Векич и вновь вышла в четвертьфинал US Open. Напомним, что в августе теннисистки играли друг против друга в финале Олимпийских игр в Париже, где китаянка была сильнее в двух сетах. Сегодняшний матч завершился в 02:16 ночи по местному времени, что стало рекордом турнира для женских матчей. В своём третьем четвертьфинале на уровне Grand Slam Чжэн Циньвэнь встретится с Ариной Соболенко, которой проиграла год назад на этой стадии US Open, а также на старте этого сезона в финале Australian Open.
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