US Open. Бадоса во второй раз сыграет в четвертьфинале “мэйджора”, Чжэн Циньвэнь победила Векич в повторе олимпийского финала

В женской сетке Открытого чемпионата США определились первые участницы четвертьфиналов

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Паула Бадоса (Испания, 26) – Ван Яфань (Китай) 6:1, 6:2

Эмма Наварро (США, 13) – Коко Гауфф (США, 3) 6:3, 4:6, 6:3

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) – Донна Векич (Хорватия, 24) 7:6(2), 4:6, 6:2

Арина Соболенко (-, 2) – Элизе Мертенс (Бельгия, 33) 6:2, 6:4

Паула Бадоса сравняла счёт в очных встречах с Ван Яфань, которой проиграла в 2019 году в четвертьфинале турнира WTA 250 в Сеуле. Испанка в пятый раз играет в основной сетке US Open и впервые вышла в четвертьфинал. Для неё это будет второй такой матч на турнирах Grand Slam: в 2021 году Паула дошла до данной стадии на Ролан Гаррос. За последние 26 лет Бадоса стала только второй испанкой в четвертьфинале US Open. До неё это удавалось Карле Суарес Наварро в 2013 и 2018 годах.

Чжэн Циньвэнь одержала третью победу подряд в четырёх матчах против Донны Векич и вновь вышла в четвертьфинал US Open. Напомним, что в августе теннисистки играли друг против друга в финале Олимпийских игр в Париже, где китаянка была сильнее в двух сетах. Сегодняшний матч завершился в 02:16 ночи по местному времени, что стало рекордом турнира для женских матчей. В своём третьем четвертьфинале на уровне Grand Slam Чжэн Циньвэнь встретится с Ариной Соболенко, которой проиграла год назад на этой стадии US Open, а также на старте этого сезона в финале Australian Open.

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