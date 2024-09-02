В Alpine разочарованы итогами уик-энда в Монце

Эстебан Окон и Пьер Гасли не заработали очки в Монце. После финиша Гран При Италии гонщики Alpine пожаловались на нехватку скорости.

Эстебан Окон (14-й): «В этот уик-энд мы попробовали всё, что было возможно. К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы заработать очки. Гонка для всех была не самой простой, и теперь нам предстоит всё проанализировать, чтобы понять, какая стратегия была бы лучшей.

Мы с напарником были на разных стратегиях. Я изначально планировал проехать гонку с одним пит-стопом, поэтому долго оставался на трассе на первом отрезке. Многие команды поступили аналогично. В конце первого отрезка у меня возникли проблемы с шинами, и сейчас я думаю, что стратегия Medium-Hard, вероятно, была бы предпочтительнее.

К позитивным итогам можно отнести тот факт, что мы заметно прибавили в субботу после пятничных тренировок. Через две недели вернёмся в Баку, где нужно сделать всё возможное, чтобы вернуться в очки».

Пьер Гасли (15-й): «День получился длинным, и я очень разочарован, поскольку думал, что в гонке у нас больше потенциала, чем в квалификации. Вчера у нас возникли проблемы с тормозами, которые продолжились в гонке. Машина сильно раскачивалась, а шинам не хватало сцепления с трассой.

Мы перегруппируемся и проанализируем причины, которые помешали нам выступить на таком же конкурентоспособном уровне, как в Зандфорте. Мы проведём анализ уик-энда и во всём разберёмся, чтобы вернуться более сильными в Баку».

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