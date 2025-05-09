Виджей Малья вновь занимается гонками – историческими

Помните Виджея Малью? Если подзабыли, то процитируем пару строчек: вот так индийский миллиардер (видимо, бывший) представляется в социальных сетях: бывший член парламента Индии, президент United Breweries Group, энтузиаст спорта, бывший руководитель команды Формулы 1, преследуемая жертва индийского правительства.

В своё время Малья владел и руководил Force India, выступавшей в чемпионате мира с 2008 по 2018 гг. (ныне это Aston Martin F1), и был одним из весьма ярких персонажей паддока. Но в какой-то момент его дела покатились под гору – о том, что индийское правосудие давно и безуспешно требует у Великобритании его экстрадиции, мы рассказывали достаточно подробно.

Потом интерес к нему постепенно стихал, но теперь о мистере Малье вновь пишет гоночная пресса, а повод такой: он вновь выступает в гонках. «Вновь» – потому что этим он занимался в молодости, когда ещё не стал владельцем Force India.

Теперь в Великобритании он выступает в гонках исторических машин и в минувший уик-энд принимал участие в фестивале в Донингтоне, где вышел на старт в классе автомобилей довоенной постройки за рулём BMW 328, выпущенной 86 лет назад.

«Этот мир очень отличается от Формулы 1. Здесь всё намного спокойнее, и гоняться на всех этих машинах намного веселее», – цитирует Малью Autosport. Кстати, он начал выступать в таких гонках ещё несколько лет назад и тогда ездил на другом автомобиле из своей коллекции, ещё более древнем – на Sunbeam Tiger 1926 года выпуска.

Ту машину Малья приобрёл за 1 млн. фунтов стерлингов на аукционе в Калифорнии ещё в 1990 году, заказал её тщательную реставрацию, и она была гордостью его коллекции.

Разумеется, в гонках исторических машин он выступает исключительно для собственного удовольствия, которое ему не могут испортить даже бесконечные судебные тяжбы. И ещё одна подробность: по свидетельским показаниям, в паддоке автодрома в Донингтоне рекой лилось пиво Kingfisher, которое по-прежнему производит компания United Breweries, ныне принадлежащая голландской Heineken N.V..

Впрочем, достоверно неизвестно, это Виджей Малья угощал, или участники фестиваля гуляли на свои.

Источник