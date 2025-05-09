Гвоздик объяснил, для чего Дюбуа толкнул и обозвал Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

После официального объявления поединка на стадионе Уэмбли состоялась традиционная дуэль взглядов. Дюбуа не сдержал эмоции и толкнул украинского боксера, назвав трусом.

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик отреагировал на этот эпизод.

«Мне показалось, что когда он толкал Усика, он рассчитал силы так, чтобы сильно не разозлить Александра. Поэтому здесь я не вижу ничего, кроме попытки привлечь внимание к бою. Посмотрите, как это было у Бареры с Моралесом, Кроуфорда и Бенавидеса. А здесь… Я не поверил», – сказал Дюбуа.

sport.ua