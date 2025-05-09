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Футбол

Ливерпуль – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Ливерпуль – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • На этой неделе "канониры" потерпели второе поражение в противостоянии с "ПСЖ" и покинули главный евротурнир в шаге от финала. Остается лишь достойно завершить сезон в АПЛ, чтобы хоть как-то утешить своих болельщиков. Однако готовы ли лондонцы к настоящему сражению за три очка на "Энфилде"?

    Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 11 мая.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Ливерпуль – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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    Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

    Трансляция матча

    Ливерпуль – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Ливерпуль – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Ливерпуль – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Ливерпуль – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча “Ливерпуль” — “Арсенал” Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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