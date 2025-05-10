ЧМ по хоккею. Швеция стартовала с разгрома, первый матч США

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Завершился первый игровой день на чемпионате мира по хоккею в Швеции и Дании.

Сборная Швеции на родной арене не разочаровала болельщиков и победила Словакию со счетом 5:0, по два очка набрали Линдхольм, Петтерссон и Бэклунд.

В другой встрече у сборной США не было проблем против команды Дании – победа с результатом 5:0.

В дневных матчах Чехия обыграла Швейцарию 5:4 в овертайме, а Финляндия одолела Австрию 2:1.

Чемпионат мира по хоккею

Группа A

Швеция – Словакия 5:0

Шайбы: 11:17 Бэклунд (Хайнеман, Линдхольм) – 1:0, 18:50 Карлссон (Петтерссон, Йоханссон) – 2:0, 19:54 Бродин (Ларссон, Лундестрем) – 3:0, 38:46 Линдхольм (Густафссон, Бэклунд) – 4:0, 57:33 Зибанеджад (Андерссон, Петтерссон) – 5:0

Вратари: Маркстрем – Рыбар

Группа B

Дания – США 0:5

Шайбы: 07:52 Готье (Кесселринг) – 0:1, 23:59 Кули (Гарланд, Томпсон) – 0:2, 28:32 Беньерс (Пик, Лорей) – 0:3, 49:31 Лорей (Кесселринг) – 0:4, 56:16 Беньерс (Готье, Смит) – 0:5

Вратари: Диков – Даккорд

sport.ua