ВИДЕО. Драма в финале женского ЧМ. Канада и США снова играли за золото

Завершился женский чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. Сборные Канады и США продолжают доминировать в женском хоккее, а золото в драматичном матче выиграли американские хоккеистки.
Все завершилось в овертайме после того, как основное время закончилось со счетом 3:3.
В прошлом году Канада выиграла 6:5 в овертайме и 13-й раз завоевала золотые медали. Для американок нынешнее чемпионство стало 11-м в истории.
Только эти две команды выигрывали золото в истории женского хоккея элитного дивизиона. Бронзовые медали выиграли хоккеистки сборной Финляндии.
Женский чемпионат мира по хоккею. Финал
США – Канада 4:3 (в овертайме) (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)