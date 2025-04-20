ВИДЕО. Драма в финале женского ЧМ. Канада и США снова играли за золото

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Завершился женский чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. Сборные Канады и США продолжают доминировать в женском хоккее, а золото в драматичном матче выиграли американские хоккеистки.

Все завершилось в овертайме после того, как основное время закончилось со счетом 3:3.

В прошлом году Канада выиграла 6:5 в овертайме и 13-й раз завоевала золотые медали. Для американок нынешнее чемпионство стало 11-м в истории.

Только эти две команды выигрывали золото в истории женского хоккея элитного дивизиона. Бронзовые медали выиграли хоккеистки сборной Финляндии.

Женский чемпионат мира по хоккею. Финал

США – Канада 4:3 (в овертайме) (2:2, 1:1, 0:0, 1:0)

sport.ua