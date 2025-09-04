Connect with us
Футбол

Лихтенштейн – Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026

Лихтенштейн – Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026

    • Лихтенштейн и Бельгия сыграют между собой в рамках квалификации к ЧМ-2026 в группе J. Бельгия занимает третье место в группе, набрав 4 очка в двух матчах. Что касается Лихтенштейна, то они уже сыграли три матча, проиграв все, и занимают последнюю строчку.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени в четверг, 4 сентября. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.

    Лихтенштейн – Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026

    32.00 20.00 1.02 Узнать больше

    Трансляция матча

    Лихтенштейн – Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026

    Лихтенштейн – Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026

    Лихтенштейн – Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026

    В эфире

    Лихтенштейн – Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026

    Трансляция матча Лихтенштейн – Бельгия Смотреть трансляцию

    Если у вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчёт о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis