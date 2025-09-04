Лихтенштейн – Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026

Лихтенштейн и Бельгия сыграют между собой в рамках квалификации к ЧМ-2026 в группе J. Бельгия занимает третье место в группе, набрав 4 очка в двух матчах. Что касается Лихтенштейна, то они уже сыграли три матча, проиграв все, и занимают последнюю строчку.

Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени в четверг, 4 сентября. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.

