Защитник Фиорентины: Нам всегда было сложно проходить квалификацию еврокубков

Защитник "Фиорентины" Лука Раньери поделился ожиданиями от первого матча четвёртого раунда квалификации Лиги конференций, который состоится сегодня в Словакии и начнётся в 21:00.

"Наша история такова, что нам всегда было сложно проходить квалификацию. Поэтому мы заряжены и знаем, насколько важно для нас играть в этом турнире. Для нас он имеет фундаментальное значение. Не можем дождаться выхода на поле. Мы тренировались на высоком уровне.

Что касается защиты, скажу так: кто играет в "Фиорентине" – тот большой футболист. Играть в таком городе нелегко. Не могу сказать, где мы остановимся, но вижу оборонительное звено очень сильным, с отличными игроками. Теперь нужно все доказать на поле", – ответил Раньери