Украинцы на турнирах ITF Juniors и Tennis Europe 21 августа. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских юниоров
(Grade J100; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Дмитрий Втерковский (Украина, 5) – Тобиас Цанк (Чехия) 6:7(5), 6:1, 6:4
Анастасия Николаева (Украина, 7) – Элиска Древоянова (Чехия, WC) 6:2, 6:2
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Анастасия Николаева/Софи Марешова (Украина/Чехия, 4) – Катержина Фолдова/Юстина Рейфова (Чехия, WC) 6:3, 6:4
Катерина Чуешова/Даниэлла Бриттон (Украина/Великобритания, 3) – Барбора Матушкова/Натали Москова (Чехия) 7:5, 6:3
(Grade J100; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Александра Киселева/Карла Васкес Алкудия (Украина/Испания, 1) – Элизабет Браатен/Нора Сиртвейт (Норвегия) 6:4, 6:2
(Grade J30; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Мария Козяр (Украина, 1) – Жозефин Харделин (Швеция) 6:3, 6:0
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Мария Козяр/Камилла Мицци (Украина/Италия, 1) – Жозефин Харделин/Лея Холмлунд (Швеция) 3:6, 4:6
(Grade J30; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Елизавета Завадяк/Ванеса Салайова (Украина/Словакия, 4) – Вероника Червак/Иоана Мария Сандру (Румыния, 1) 1:6, 0:6
(U16; Category 2; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Владимир Ревенко (Украина, 2) – Драгош Михай Моне (Румыния, 7) 3:6, 5:7
Виктория Зайченко (Украина, 6) – Мари Шарлотт Монье (Польша, 2) 6:4, 3:6, 4:6
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Андрей Максименко/Иштван Дамиан Мокан (Украина/Венгрия, 1) – Стефан Джокич/Яша Печовник (Словения, 4) 6:4, 6:4
Виктория Зайченко/Мари Шарлотт Монье (Украина/Польша, 3) – Марта Джанич/Николина Ковачевич (Хорватия/Босния и Герцеговина) 4:6, 7:5, 12-10
(U16; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 3 круг
София Синкевич (Украина) – Радина Средкова (Болгария) 0:6, 4:6
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
София Синкевич/Полина Синкевич (Украина) – Илина Илиева/Мелани Стоичкова (Болгария, 1) 0:6, 5:7
(U14; Category 1; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 3 круг
Виолетта Скрып (Украина) – Мия Паунович Листорти (Испания, 16) 6:0, 6:3
(U14; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Алисия Боднар (Украина, 1) – Мириам Лазар (Бельгия) 6:0, 6:2
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Амелия Мироненко/Артемис Анастасиадис (Украина/Франция, 2) – Анаэ Абинет/Хлоя Куртуа (Бельгия, 4) 6:3, 6:4
(U14; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Егор Романюта (Украина, 1) – Владимир Ширшков (Украина, Q) 7:5, 6:1
Марко Крыськов (Украина) – Данил Дубленич (Украина, 8) 6:1, 4:6, 0:6
Марк Мещеряков (Украина, 7) – Алексей Гейващук (Украина, 3) 4:6, 6:4, 0:5 прерван
Данил Данилевский (Украина, 5) – Александр Качан (Украина, 2/WC) 1:6, 0:6
Анна Кузнецова (Украина, 1) – Полина Чепурная (Украина, 7) 3:3 прерван
Ариана Багбая (Украина, 4) – Анастасия Черкун (Украина, 5) перенесен
Ника Кошкарова (Украина, 8) – Марина Левадная (Украина, 3) перенесен
Мария Румянцева (Украина) – Мария Кочерженко (Украина, 2) 0:5 прерван
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Алексей Гейващук/Александр Качан (Украина, 1) – Илья Компанец/Владимир Ширшков (Украина) перенесен
Иван Карайван/Марко Крыськов (Украина) – Данил Данилевский/Егор Романюта (Украина, 2) перенесен
Ариана Багбая/Марина Левадная (Украина, 1) – Мария Биленькая/Полина Чепурная (Украина, 4) перенесен
Ника Кошкарова/Виктория Здебская (Украина) – Мария Кочерженко/Даниэла Тимощенко (Украина) перенесен
(U14; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Ярослава Срибна (Украина) – Анна Батува (Италия) 6:2, 6:2
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Анна Клюковская/Ярослава Срибна (Украина, 2) – Болгарка Эртекеш/Хана Весели (Венгрия/Косово) 6:3, 6:1