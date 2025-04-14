“Вы довольны? Вы разрушили мой матч”. Словацкий теннисист наорал на зрителей после обидного поражения в полуфинале “челленджера” (ВИДЕО)

Словацкий теннисист Норберт Гомбош не сдержал эмоций после своего поражения в полуфинале “челленджера” в Мадриде



В конце решающего сета Норберт Гомбош (№397 АТР) не смог подать на матч в поединке против поляка Камила Майхжака (№102 АТР) и в итоге потерпел поражение со счетом – 6:7, 6:3, 6:7. После игры Гомбош пошел на трибуну и накричал на болельщиков, которые по ходу матча намеренно свистели и кричали ему под руку, во время подачи, обвинив их в том, что они разрушили его матч.

“Вы довольны? Вы разрушили мой матч. Мне плевать, что вы делаете ставки”, – кричал Гомбош.

Отметим, что тренер словацкого теннисиста обращал внимание судьи, что группа зрителей мешает его игроку, но тот сказал, что ничего не может с этим поделать.

btu.org.ua