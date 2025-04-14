Турини: Пиастри мне напоминает Райкконена в молодости

Лео Турини, известный итальянский журналист, комментируя итоги Гран При Бахрейна, сравнил Оскара Пиастри с молодым Кими Райкконеном, хотя в основном речь, конечно, шла о Ferrari.

…И всё-таки она движется. Я о Ferrari, которая прогрессирует, но весьма сдержанными темпами. И уж точно это не повод для эйфории, ведь в итоге мы остались на 4-м и 5-м местах.

На 4-м и на 5-м. При том что Red Bull неожиданно сдала позиции, что для этой команды не характерно. Макс Ферстаппен был явно разозлён, и мы это видели, ведь всего за одну неделю он был низвергнут с небес на землю.

Вернёмся к Ferrari: похоже, что у них всё ещё не получается собрать свой кубик Рубика, но после оскорбительно плохих итогов трёх первых Гран При, за исключением шанхайского спринта, их выступление в Бахрейне в какой-то мере обнадёживает. Точнее, оно уже было не столь удручающим, как обычно.

Теперь о гонщиках.

После субботнего фиаско в квалификации Льюис Хэмилтон достойно провёл гонку: стартовал девятым, финишировал пятым. Но подлинным лидером Скудерии на этом этапе её истории остаётся Шарль Леклер. И Гран При Бахрейна стал очередным тому подтверждением.

Шарль выложился по максимуму, вспомните хотя бы его дуэль с Ландо Норрисом, которую будут ещё долго анализировать. Разумеется, со мной можно не соглашаться, но пока мы ждём, когда Льюис раскроется по-настоящему, давайте зададимся вопросом, что бы Ferrari делала, если бы в 2019 году в команду не пришёл Шарль.

Теперь коротко об остальных. У Норриса появилась серьёзная проблема по имени Оскар Пиастри. Который, и я на этом настаиваю, мне неизменно напоминает молодого Кими Райкконена.

Кстати, о Кими: Антонелли на этот раз не порадовал. В отличие от его напарника: я считаю, что Джорджа Расселла всегда недооценивали.

А ещё мне по-настоящему понравились Оливер Берман, Эстебан Окон и Пьер Гасли.

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