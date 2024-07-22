Хорнер: Мы всё обсудим с Максом за закрытыми дверями

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что обсудит с Максом Ферстаппеном его критику в адрес команды и яркие выражения по радио во время гонки в Венгрии. Действующий чемпион мира довольно грубо общался по радио со своим гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе, а после финиша в интервью продолжил высказывать претензии в адрес команды.

Когда журналисты спросили Хорнера, не переусердствовал ли Макс, Кристиан ответил: «Макс был расстроен, и это можно понять. У него довольно прямолинейное общение с инженером, но они обсудят это между собой.

Все видят, что нам нужно добиться от машины большей скорости, и все в команде много работают над этим. Мы всё обсудим с Максом за закрытыми дверями».

После того, как Макс Ферстаппен столкнулся с Льюисом Хэмилтоном и начал жаловаться по радио на действия Льюиса, Ламбьязе попросил своего гонщика не впадать в детство. Кристиан Хорнер уверяет, что на самом деле Ламбьязе говорил о жалобах Mercedes.

«В том эпизоде Джанпьеро имел в виду не Макса. Его слова относились к другим, которые жаловались по радио и требовали штраф. Я не думаю, что слова Джанпьеро относились к Максу. Стюарды тоже слушают радиопереговоры, поэтому вполне логично, что другие требуют штрафов.

Послушайте, Макс и Джанпьеро работают вместе уже восемь лет. Да, есть вещи, которые мы могли сделать лучше в гонке, но мы поговорим об этом в команде».

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