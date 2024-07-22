Гштаад. Берреттини победил Алиса в финале и стал двукратным чемпионом

Маттео Берреттини выиграл титул на турнире ATP 250 в Швейцарии

Гштаад, Швейцария • 15-21 июля • грунт • €651,865

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Маттео Берреттини (Италия, 6) – Кантен Алис (Франция, Q) 6:3, 6:1

Итальянский теннисист провел третий финал в текущем сезоне и одержал вторую победу. В апреле Берреттини выиграл титул на грунтовом турнире ATP 250 в Марракеше, а в июне уступил в финале травяного турнира ATP 250 в Штутгарте.

Путь к победе:

R32: Педро Качин (Аргентина) 6:4, 7:6(2)

R16: Даниэль Элаи Галан (Колумбия) 6:4, 6:2

QF: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) 7:6(7), 6:2

SF: Стефанос Циципас (Греция, 1) 7:6(5), 7:5

FR: Кантен Алис (Франция, Q) 6:3, 6:1

Итальнец провёл 15-й финал в карьере и уже восьмой на грунте, выиграв пятый трофей на этом покрытии. В целом в активе Маттео девять одиночных титулов на уровне ATP.

Также для Берреттини это был третий решающий матч на кортах Гштаада: в 2018 году он стал победителем турнира, а два года назад уступил в матче за титул Касперу Рууду.

Отметим, что Кантен Алис, который пробился в основную сетку через квалификацию, впервые сыграл в финале турнира ATP.

На следующей неделе Маттео Берреттини вернётся в топ-50 мирового рейтинга впервые с августа прошлого года. Персональным рекордом итальянца в рейтинге является шестое место в январе 2022 года.

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