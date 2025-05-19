Рейтинг ATP. Алькарас поднялся на вторую строчку, Музетти обновил личный рекорд в топ-10

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновленный рейтинг



Янник Синнер начала 50-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Вчера итальянец уступил Карлосу Алькарасу в финале “Мастерса” в Риме. Испанец по итогам турнира поднялся на второе место в рейтинге.

Лоренцо Музетти, который дошел до полуфинала на соревнованиях в Италии, обновил персональный рекорд, поднявшись на восьмую позицию.

ТОП-10 рейтинга ATP (на 19.05.2025)

1. Янник Синнер (Италия) – 10380 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) – 8850 очков (+1)

3. Александр Зверев (Германия) – 7285 очков (-1)

4. Тэйлор Фритц (США) – 4625 очков

5. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 4610 очков

6. Новак Джокович (Сербия) – 4080 очков

7. Каспер Рууд (Норвегия) – 3905 очков

8. Лоренцо Музетти (Италия) – 3860 очков (+1)

8. Алекс де Минор (Австралия) – 3635 очков (-1)

10. Хольгер Руне (Дания) – 3440 очков

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Личные рекорды теннисистов из топ-100:

8. Лоренцо Музетти (Италия)

19. Якуб Меншик (Чехия)

49. Зизу Бергс (Бельгия)

50. Кантен Алис (Франция)

52. Камило Уго Карабелли (Аргентина)

53. Габриэль Диалло (Канада)

54. Джейкоб Фернли (Великобритания)

85. Вит Копршива (Чехия)

87. Йеспер де Йонг (Нидерланды)

Чемпионская гонка ATP (на 19.05.2025)

1. Карлос Алькарас (Испания) – 3740 очков

2. Янник Синнер (Италия) – 2650 очков

3. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 2490 очков

4. Александр Зверев (Германия) – 2475 очков

5. Каспер Рууд (Норвегия) – 2025 очков

6. Лоренцо Музетти (Италия) – 1800 очков

7. Алекс де Минор (Австралия) – 1785 очков

8. Франсиско Серундоло (Аргентина) – 1665 очков

9. Якуб Меншик (Чехия) – 1630 очков

10. Новак Джокович (Сербия) – 1530 очков

> РЕЙТИНГ ATP на 19 мая 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ ATP на 19 мая 2025 года | парный разряд



Фото: Getty Images.

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