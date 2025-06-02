Жасмин Паолини – после матча против Элины Свитолиной на Ролан Гаррос: “Причина моего поражения? В том, что она – отличный игрок”

Четвертая ракетка мира Жасмин Паолини прокомментировала свое поражение от Элины Свитолиной в матче четвертого круга Ролан Гаррос



“Это было очень тяжело. Думаю, мы провели великолепный матч. У меня были шансы. Она сыграла хорошо, я – нет. Я не воспользовалась своими возможностями. Это теннис, и принять это трудно, но придётся.

Есть ли конкретная причина у этого поражения? Не знаю. Думаю, причина в том, что она – отличный игрок. У меня были шансы, и я… не знаю. Возможно, на матчболе я могла сыграть лучше. Но в то же время – она действительно играла очень хорошо. Это теннис, иногда такое случается. Трудно это принять, но, как я уже сказала, надо.”

Обзор матча Элина Свитолина – Жасмин Паолини на Ролан Гаррос (ВИДЕО)



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