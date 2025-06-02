Айзек Хаджар: Команда может гордиться таким результатом

Айзек Хаджар финишировал седьмым на Гран При Испании и в третий раз подряд заработал очки. Этот результат позволил Racing Bulls опередить Haas в борьбе за шестое место в Кубке конструкторов. Лиам Лоусон не заработал очки в Барселоне.

Айзек Хаджар (7-й): «Я действительно доволен сегодняшней гонкой. Мы сильно выступили, практически идеально. Вся команда может гордиться таким результатом. Мне очень понравился первый отрезок, но всё же жаль, что под конец Нико Хюлкенберг сумел меня обогнать.

Наша стратегия была идеальной, темп на шинах Medium оказался высоким – всё это помогло в борьбе в середине пелотона. Команда выбрала правильный момент для перехода на Soft, я всё увереннее чувствую себя за рулём. Это позволяет атаковать на пределе в каждой гонке.

Команда определённо движется в правильном направлении. Я не мог и мечтать о более успешной строенной серии, ведь я зарабатывал очки в каждой гонке. Я рассчитываю продолжить эту серию в Канаде».

Лиам Лоусон (11-й): «Я очень сильно провёл гонку. Несмотря на то, что я очень много времени провёл в трафике, у меня была скорость, чтобы обгонять соперников, так что всё сработало.

Я финишировал не на той позиции, на которой мог закончить гонку, поскольку мне не хватило полсекунды, чтобы заехать на пит-лейн под автомобилем безопасности, а те, кто финишировал выше, в боксах побывали. Досадно финишировать в шаге от очков после всей той напряжённой работы, которую мы проделали.

Сейчас все мысли о предстоящем этапе в Канаде, где мы постараемся повторить высокий гоночный темп. Наша цель остаётся неизменной – заработать очки».

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